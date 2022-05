LUCIE ANTUNES (FESTIVAL RIO LOCO) Toulouse, 16 juin 2022, Toulouse.

LUCIE ANTUNES (FESTIVAL RIO LOCO) Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse

2022-06-16 23:15:00 – 2022-06-16 Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES

Toulouse Haute-Garonne

Il est des génies créatifs qui viennent puiser l’inspiration dans de surprenantes alcôves du corps et de l’esprit. Au creux de la matière, de la sensation. Comme au plus profond de l’être et du cerveau. Assurément, la productrice Lucie Antunes est de ces esprits libres qui aiment à déployer leur univers musical au gré de leurs émotions et de leur inventivité. Entre vibraphone, percussions, sons acoustiques, objets de récup’ et nappes électroniques, Lucie crée de nouvelles matières sonores pour offrir une véritable “traversée sensorielle universelle”. Après avoir porté nombre de projets à la batterie (Yuksek, Aquaserge, Moodoïd) et créé des pièces électro-acoustiques pour des spectacles, la voilà désormais propulsée sur le devant de la scène. Entourée de Jean-Sylvain Le Gouic (Juneviles) et de son complice de toujours Franck Berthoux, elle déploie un incroyable instrumentarium pour donner vie à un monstre à six mains & trois têtes autour de son album Sergeï, un projet inclassable, surfant entre musique asymétrique, pop incendiaire et expérience organique.

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Lucie Antunes et ses matières sonores.

Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse

