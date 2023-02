LUCIE ANTUNES CENTRE DES ARTS, 12 mai 2023, ENGHIEN-LES-BAINS.

LUCIE ANTUNES CENTRE DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Lucie Antunes nous invite à découvrir les compositions qui constituent son nouvel album, après le fantastique Sergeï qu’elle nous a présenté la saison passée, sublimement mis en lumière par le collectif Scale dans l’écrin du cirque de Châlons. Dans la continuité, Lucie Antunes nous emmène dans un tourbillon dansant où la transe n’est jamais loin. Elle-même aux percussions et accompagnée de ses musiciens, elle ouvre pour nous un univers visuel et sonore magique et inspirant, à la fois déclaration d’amour aux clubs, lieux de tous les possibles, mêlant instruments acoustiques, augmentés par l’électronique aux possibilités infinies. Un concert de Lucie ne se limite jamais à une expérience uniquement sonore, si riche soit-elle. C’est l’occasion de partager un monde musical, visuel, où tous les sens sont en alerte, prêts à se laisser posséder par l’inspirante puissance d’une artiste portée par la grâce, au cœur de notre époque et au sommet de son art. Rien de plus irrésistible que de se laisser emporter par les musiques de ce nouvel opus pour clore en beauté la saison. Lucie Antunes Lucie Antunes

CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS 12-16,rue de la Libération Val-d’Oise

