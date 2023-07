Lucie Antunes à l’honneur pour un concert carnaval exceptionnel Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 27 février 2024, Paris.

Le mardi 27 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

De 15 € à 30 €

Cet incroyable carnaval est un concert exceptionnel placé sous le signe de la transcendance. Lucie Antunes, artiste associée, invite à célébrer la vie et la mort dans la Nef du CENTQUATRE-PARIS.

Apaiser les âmes grâce à la musique, atteindre sur scène et dans le public un état de conscience modifié afin d’explorer une certaine forme de spiritualité. Donner une nouvelle incarnation à l’album Carnaval sorti en 2023 avec un instrumentarium qui navigue entre l’acoustique et l’électronique à la recherche d’un matériau sonore impalpable et mystique qui permet au public de communier dans la joie et l’amour, vers l’au-delà…

Une soirée de Carnaval plus que parfaite avec un groupe amazing, des invité·es vivant·es, pour se faire des bisous, danser et transcender le réel.

De nouvelles informations seront partagées à partir de septembre 2023

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/lucie-antunes-amazing-carnaval.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=10228943994110

Marine Keller Lucie Antunes – Amazing Carnaval