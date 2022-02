Lucid realities : immersion dans la réalité virtuelle ! Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lucid realities : immersion dans la réalité virtuelle ! Bibliothèque Goutte d'Or, 20 avril 2022 au samedi 23 avril 2022

samedi

de 11h00 à 18h00

mercredi

de 13h00 à 18h00

mardi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 19h00

gratuit

Mettez le casque, prenez la tablette : bon voyage dans la réalité virtuelle ! Vous y découvrirez des oeuvres d’art, des histoires, des des paysages que vous n’auriez jamais imaginés. Pour Lucid realities, la réalité virtuelle est bien plus qu’une technologie. C’est avant tout l’opportunité de créer de nouvelles formes d’expériences qui mettent le pouvoir émotionnel de la réalité virtuelle au service d’écritures, d’auteurs, et d’enjeux sociaux et éducatifs. Grâce au dispositif Lucid realities, vous pourrez : – Vivre le quotidien d’une femme au paléolithique : vous êtes Lady Sapiens, vous êtes née il y a 38 000 ans ! (Lady Sapiens) – Vous transporter dans le jardin de Giverny, y découvrir l’atelier de Monet et plonger au coeur même de son travail (Claude Monet, l’obsession des nymphéas). – Pour les enfants : vous laisser guider parmi les oeuvres du Musée d’Orsay par la petite danseuse de Degas, qui est sortie de son tableau pour vous raconter une histoire fantastique ! (La Petite danseuse) Dans le cadre du festival Numok Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

Contact : 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

Date complète :

2022-04-20T13:00:00+01:00_2022-04-20T18:00:00+01:00;2022-04-21T14:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T14:00:00+01:00_2022-04-22T19:00:00+01:00;2022-04-23T11:00:00+01:00_2022-04-23T18:00:00+01:00

