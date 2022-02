Lucia la Piñona Marseille 1er Arrondissement, 15 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Lucia la Piñona Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement

2022-04-15 – 2022-04-16 Centre Soléa 68 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Raffinée et flamenca jusqu’au bout des doigts, la célèbre « Piñona » nous propose un tablao qui sort des sentiers battus, et qui va nous surprendre.



« Desvaríos » (Délires) est un point de départ, proposé comme un projet ouvert dans lequel la « bailaora » explorera sa danse et ses limites, travaillant du point de vue sensoriel, menant ainsi le corps à la fois à son paroxysme et au vide absolu.



A cette occasion, elle utilisera l’art éclectique de Matías López, dit « El Mati », avec qui elle partagera ces pièces chorégraphiques/délires et ensemble ils plongeront dans un voyage à travers les sens, le corps et la voix.

https://www.centresolea.org/

