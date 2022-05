Lucia Di Lammermoor – Metropolitan Opera, 21 mai 2022, .

Lucia Di Lammermoor – Metropolitan Opera

2022-05-21 18:55:00 – 2022-05-21

En direct de New York.



Lucia Ashton et Edgardo Ravenswood se jurent amour et fidélité au mépris de l’inimitié manifeste entre leurs deux familles. Enrico, le frère de Lucia, a d’autres plans pour elle : pour satisfaire son intérêt personnel, et alors qu’Edgardo est parti pour la France, il présente à sa sœur de fausses accusations contre celui qu’elle aime et la pousse malgré elle à signer un contrat de mariage avec Arturo Bucklaw.



Pièce phare du compositeur italien Donizetti, Lucia Di Lammermoor comporte un sextuor réputé pour être l’un des plus beaux ensembles de tout le répertoire. Son rôle-titre, qui oscille entre fragilité et folie représente un formidable challenge pour la soprano qui l’incarne. La distribution remarquable de cette nouvelle production électrisante signée Simon Stone promet une soirée à couper le souffle !



Opéra en trois actes présenté en italien sous-titré en français.

Compositeur : Gaetano Donizetti

Mise en scène : Simon Stone

Direction Musicale : Riccardo Frizza

Avec Nadine Sierra (Lucia Ashton), Javier Camarena (Edgardo Ravenswood), Artur Ruciński (Enrico Ashton), Matthew Rose (Raimondo)

Durée : 3h44

2 entractes



Laissez la musique vous transporter et vivez de vibrantes émotions de la scène à l’écran, en direct de New York au cinéma.

Metropolitan Opera 21/22

Laissez la musique vous transporter et vivez de vibrantes émotions de la scène à l’écran, en direct de New York au cinéma.

Metropolitan Opera 21/22

En direct de New York.



Lucia Ashton et Edgardo Ravenswood se jurent amour et fidélité au mépris de l’inimitié manifeste entre leurs deux familles. Enrico, le frère de Lucia, a d’autres plans pour elle : pour satisfaire son intérêt personnel, et alors qu’Edgardo est parti pour la France, il présente à sa sœur de fausses accusations contre celui qu’elle aime et la pousse malgré elle à signer un contrat de mariage avec Arturo Bucklaw.



Pièce phare du compositeur italien Donizetti, Lucia Di Lammermoor comporte un sextuor réputé pour être l’un des plus beaux ensembles de tout le répertoire. Son rôle-titre, qui oscille entre fragilité et folie représente un formidable challenge pour la soprano qui l’incarne. La distribution remarquable de cette nouvelle production électrisante signée Simon Stone promet une soirée à couper le souffle !



Opéra en trois actes présenté en italien sous-titré en français.

Compositeur : Gaetano Donizetti

Mise en scène : Simon Stone

Direction Musicale : Riccardo Frizza

Avec Nadine Sierra (Lucia Ashton), Javier Camarena (Edgardo Ravenswood), Artur Ruciński (Enrico Ashton), Matthew Rose (Raimondo)

Durée : 3h44

2 entractes



Laissez la musique vous transporter et vivez de vibrantes émotions de la scène à l’écran, en direct de New York au cinéma.

Metropolitan Opera 21/22

dernière mise à jour : 2022-02-11 par