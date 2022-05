Lucia Di Lammermoor. Metropolitan Opera au cinéma, 21 mai 2022, .

Lucia Di Lammermoor. Metropolitan Opera au cinéma

2022-05-21 – 2022-05-21

Son rôle-titre, qui oscille entre fragilité et folie représente un formidable challenge pour la soprano qui l’incarne. La distribution remarquable de cette nouvelle production électrisante signée Simon Stone promet une soirée à couper le souffle !



Opéra en trois actes présenté en italien sous-titré en français.



Lucia Ashton et Edgardo Ravenswood se jurent amour et fidélité au mépris de l’inimitié manifeste entre leurs deux familles. Enrico, le frère de Lucia, a d’autres plans pour elle : pour satisfaire son intérêt personnel, et alors qu’Edgardo est parti pour la France, il présente à sa sœur de fausses accusations contre celui qu’elle aime et la pousse malgré elle à signer un contrat de mariage avec Arturo Bucklaw.



Distribution : Nadine Sierra (Lucia Ashton), Javier Camarena (Edgardo Ravenswood), Artur Ruciński (Enrico Ashton), Matthew Rose (Raimondo)

En direct de New York. Durée : 3h44.

Pièce phare du compositeur italien Donizetti, Lucia Di Lammermoor comporte un sextuor réputé pour être l’un des plus beaux ensembles de tout le répertoire.

