Lúcia de Carvalho Scène Prévert, 11 décembre 2021, Joinville-le-Pont. Lúcia de Carvalho

Scène Prévert, le samedi 11 décembre à 20:30

Lúcia de Carvalho est né en Angola. Elle a aussi grandi en France et au Portugal. Des influences nourries de la musique du Brésil qui mettent en lumière une artiste explosive et généreuse d’humanité. Lúcia de Carvalho chante et enchante, revigore et ensoleille les cœurs.

Tarif C > 5 à 10 €

Concert musique du monde Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:00:00

