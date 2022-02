Lucia de Carvalho Le 360 Paris Music Factory, 11 février 2022, Paris.

AFRO SOUL Lúcia de Carvalho est une alchimiste, une chercheuse de sens et éveilleuse d’essence. Sa voix transmet des vibrations qui guérissent et transforment, tandis que son tambour fait entendre la voix des ancêtres, et nous invite à renouer avec notre personnalité profonde. Voix et rythmes s’unissent ainsi au service de la beauté : celle qui nous habite et celle qui nous entoure. Pour les âmes prêtes à larguer les amarres, l’univers métissé de Lúcia de Carvalho agit comme un phare qui invite à garder le cap malgré vents et marées. Tout est là. Il suffit de se laisser embarquer. Pwanga ni Puy ? Lumière ou Obscurité ? C’est bien dans la lumière qu’avance ce nouvel album de Lúcia de Carvalho qui allie la douceur à la puissance, le sens et l’essence, la lumière et les racines profondes d’un arbre né en Afrique, dont les branches embrassent le monde, et fleurissent en chansons. Son nom, depuis le début, annonçait sa vocation. Lúcia dit la lumière, de Carvalho ( chêne, en portugais) : la force de l’arbre. De quoi résumer sa quête poétique et humaine : « enraciner la lumière ». ​Un projet plein de promesse à découvrir. DISTRIBUTION DE CARVALHO Lucia · Voix, Tambour HEILBRONN Edouard · Guitare LANNOY Simon · Violoncelle NASCIMENTO Lili · Percussions, Chœur

