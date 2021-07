Lucia Alvarez & Rosa Torres-Pardo « A Rosalía, concert pour piano et voix émue » Rocher de Palmer, 22 novembre 2021, Cenon.

Lucia Alvarez & Rosa Torres-Pardo « A Rosalía, concert pour piano et voix émue »

Rocher de Palmer, le lundi 22 novembre à 20:30

Ce sont les paroles d’une femme du XIXème siècle sur la solitude, l’amour, le désespoir, la pauvreté ou le déracinement que nous donnent à écouter la pianiste Rosa Torres-Pardo et la comédienne Lucía Álvarez. Dans ce « monologue à deux », les artistes retracent le parcours de cette femme brillante qui comptait notamment Federico García Lorca parmi ses plus fervents admirateurs – on trouve d’ailleurs aussi ses mots à lui dans ce superbe hommage. Posée sur les notes de Chopin, Schubert ou Mendelssohn, la littérature de Rosalía prend toute sa dimension musicale ; l’écrivaine jouait d’ailleurs elle-même de la harpe, de la flûte, de la guitare, de la mandoline, du piano et de l’harmonium. La richesse de son univers, si lointain et pourtant si moderne, est ici admirablement mise en valeur.

Concert gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert.

Deux musiciennes madrilènes rendent hommage à Rosalía de Castro, figure fondatrice et emblématique de la littérature galicienne moderne, véritable mythe populaire et romantique.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T20:30:00 2021-11-22T22:30:00