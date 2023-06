Cité Médiévale de Lucheux . Lucheux, 28 juin 2023, Lucheux.

Lucheux,Somme

Cette jolie petite commune au nord de Doullens, par son beffroi, son château médiéval et son église romane, est un véritable témoignage d’un village picard au Moyen-âge..

Lucheux 80600 Somme Hauts-de-France



This pretty little town north of Doullens, with its belfry, its medieval castle and its Romanesque church, is a true testimony of a Picardy village in the Middle Ages.

Este bonito municipio al norte de Doullens, con su campanario, su castillo medieval y su iglesia románica, es un verdadero testimonio de un pueblo de Picardía en la Edad Media.

Diese hübsche kleine Gemeinde nördlich von Doullens ist durch ihren Glockenturm, ihr mittelalterliches Schloss und ihre romanische Kirche ein echtes Zeugnis eines pikardischen Dorfes im Mittelalter.

Mise à jour le 2023-06-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – ADRT80