LUCHAPT ET LESSAC (16) « BALADE ENTRE VOISINS »

Eglise, le dimanche 28 novembre à 14:30

Balade patrimoine entre voisins en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Confolentais Architectures du XIXe siècle, quelques exemples représentatifs d’une époque Au XIXe siècle, la fièvre bâtisseuse s’impose. Des églises jugées en mauvais état ou trop petites sont reconstruites, c’est aussi la grande période de construction des écoles et des mairies sous la Troisième République, tandis que les belles maisons bourgeoises complètent le décor. Cette balade sera l’occasion de découvrir l’église de Luchapt et son décor, quelques belles maisons bourgeoises et la mairie-école tout à fait typique de Lessac. Rdv devant l’église de Luchapt Gratuit Sur réservation au 05 49 91 11 96 Office de tourisme Sud Vienne Poitou Port du masque et passe sanitaire obligatoires.

