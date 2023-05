Lucha VaVoom Place du Châtelet, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 21h30 à 02h00

.Tout public. gratuit

Lucha VaVoom, show de catch mexicain et danse burlesque,

produit par Rita d’Albert.

Originaire de Los Angeles et fondé en 2002, ce show de Lucha Libre, produit par Rita d’Albert, mélange le catch mexicain à des performances pour un show décalé et démesuré, made in USA.

Un ring de boxe prend place dans la rue et accueille une chorégraphie des meilleurs luchadors du monde rassemblés spécialement pour Nuit Blanche : des superstars venues du Mexique, de Los Angeles et d’Europe. Parés de costumes déjantés et de masques de Lucha Libre, les catcheurs se rencontrent sur le ring, chacun avec leur personnalité et leur mouvement signature. Les actions s’enchaînent, animées par un maître de cérémonie, des performances burlesques et acrobatiques, sur les rythmes de musique mexicaine, de cumbia colombienne et de boogaloo.

Cette performance située à la croisée du sport et de la performance artistique plonge le public dans un show spectaculaire, plein d’énergie et d’humour.

Avec la participation du Théâtre du Châtelet.

Place du Châtelet Place du Châtelet 75001 Paris

Contact :

©Lucha Vavoom