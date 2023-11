26e Circuit des crèches Lucéram Lucéram, 2 décembre 2023, Lucéram.

Lucéram,Alpes-Maritimes

Plus de 500 crèches exposées dans les rues du village.

Ouvert tous les jours de 10h à 12h 30 et de 14h à 17h30.

Visites gratuites.



Non stop samedi et dimanche

Fermé le matin de Noël et du Jour de l’An.

2023-12-02 fin : 2023-01-07 . .

Lucéram

Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Over 500 nativity scenes on display in the village streets.

Open daily from 10am to 12:30pm and from 2pm to 5:30pm.

Free admission.



Non-stop Saturday and Sunday

Closed Christmas and New Year’s mornings

Más de 500 belenes expuestos en las calles del pueblo.

Abierto todos los días de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.30 horas.

Entrada gratuita.



Sábados y domingos ininterrumpidamente

Cerrado las mañanas de Navidad y Año Nuevo

Über 500 Krippen, die in den Straßen des Dorfes ausgestellt sind.

Täglich von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 17:30 Uhr geöffnet.

Kostenlose Besichtigungen.



Samstag und Sonntag nonstop

Am Weihnachts- und Neujahrsmorgen geschlossen

