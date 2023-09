Cet évènement est passé Visite du Musée des Vieux outils et de l’Histoire locale Lucéram, chapelle St Jean Lucéram Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Lucéram Visite du Musée des Vieux outils et de l’Histoire locale Lucéram, chapelle St Jean Lucéram, 15 septembre 2023, Lucéram. Visite du Musée des Vieux outils et de l’Histoire locale 15 – 17 septembre Lucéram, chapelle St Jean sur demande Dans la Chapelle St Jean, venez découvrir une des plus belles collections des outils anciens. Lucéram, chapelle St Jean 06440 Lucéram, haut du village Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Alpes-Maritimes, Lucéram Autres Lieu Lucéram, chapelle St Jean Adresse 06440 Lucéram, haut du village Ville Lucéram Departement Alpes-Maritimes

