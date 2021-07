Lucenay Lucenay Lucenay, Rhône Lucenay, balade ludique au coucher du soleil Lucenay Lucenay Catégories d’évènement: Lucenay

Rhône

Lucenay, balade ludique au coucher du soleil Lucenay, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lucenay. Lucenay, balade ludique au coucher du soleil 2021-07-10 – 2021-07-10

Lucenay Rhône Lucenay Découverte de Lucenay et de ses environs lors d’une balade nocturne de 4,5km sur le haut du village; nous vous proposons un panorama à 180° sur la plaine de la Dombes, le Bugey, le Jura…..balisés par l’urbanisation mairie@lucenay.fr +33 4 74 09 96 50 http://www.lucenay.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lucenay, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Lucenay Adresse Ville Lucenay lieuville 45.91392#4.69981