« Pictures for Orchestra », Jazz de chambre Centre culturel Edmond Desouches Lucé, samedi 27 janvier 2024.

« Pictures for Orchestra », Jazz de chambre Centre culturel Edmond Desouches Lucé Samedi 27 janvier, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-27 20:30

Fin : 2024-01-27 23:00

Nous vous proposons un concert très original ! Un ensemble de neuf instrumentistes que l’on pourrait appeler ‘jazz de chambre’, avec un parti pris totalement acoustique. Samedi 27 janvier, 20h30 1

Jean-Marie Machado (piano) et son orchestre DANZAS nous livreront une performance musicale totalement acoustique où piano, alto, violoncelle, flûtes, clarinettes, saxophones, tuba et accordéon seront mis à contribution, en solo, duo, trio,…, dans des pièces inspirées tout autant de Sergueï Rachmaninov, John Coltrane, Béla Bartók, King Crimson, Robert Schumann, David Liebman ou Claude Debussy.

Musique de chambre ? Jazz « unplugged » ? Envie de rêver ? Envie de danser ?

Ce sera tout cela à la fois !

Centre culturel Edmond Desouches 4 rue Jules Ferry, 28110, Lucé Lucé 28110 Eure-et-Loir