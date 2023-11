Marché de Noël Luçay-le-Mâle, 3 décembre 2023, Luçay-le-Mâle.

Luçay-le-Mâle,Indre

Marché de noël organisé par l’association « Flamme d’espoir » au gymnase de Luçay-le-Mâle ..

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market organized by the association « Flamme d’espoir » in the gymnasium of Luçay-le-Mâle.

Mercado navideño organizado por la asociación « Flamme d’espoir » en el gimnasio de Luçay-le-Mâle.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinigung « Flamme der Hoffnung » in der Turnhalle von Luçay-le-Mâle .

