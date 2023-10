Foire de Saint-Denis Luçay-le-Mâle Catégories d’Évènement: Indre

Luçay-le-Mâle Foire de Saint-Denis Luçay-le-Mâle, 14 octobre 2023, Luçay-le-Mâle. Luçay-le-Mâle,Indre Toute la journée : brocante, marché de produits locaux, exposition d’animaux, fête foraine , majorettes, tombola….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR. Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire



All day long: flea market, local produce market, animal show, funfair, majorettes, tombola… Durante todo el día: mercadillo, mercado de productos locales, exposición de animales, parque de atracciones, majorettes, tómbola… Den ganzen Tag über: Trödelmarkt, Markt mit lokalen Produkten, Tierausstellung, Jahrmarkt , Majoretten, Tombola…

