le mercredi 18 août à 21:00

Le Brésilien Lucas Santtana est né en 1970 à Salvador de Bahia, capitale noire d’un Nordeste résistant. Ayant fréquenté très tôt les milieux tropicalistes, mouvement radical apparu à Bahia à la fin des années 1960 et incarné par Gilberto Gil, Tom Zé ou Caetano Veloso, il en a gardé l’esprit, et un précepte : toute vision de la modernité passe par la rupture. « Lucas Santtana, fils spirituel de João Gilberto. » Les Inrocks, octobre 2019 « Tout en grâce et délicatesse. » Causette #105

Sur inscription, 2€

Pop brésilienne
Jardin du Vent – Notre Dame
Jardin du Vent, 85690 Notre-Dame-de-Monts

2021-08-18T21:00:00 2021-08-18T22:15:00

