Paris New Morning Paris Lucas Santtana New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lucas Santtana New Morning, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 20h à 22h

payant

Nouvel album : « O Céu É Velho Há Muito Tempo » Héritier libre et turbulent du tropicália brésilien, fils spirituel de João Gilberto, neveu de Tom Zé, Lucas Santtana baisse la voix pour mieux se faire entendre. Avec un huitième album onirique et dépouillé intitulé « O Céu E Velho Há Muito Tempo » (Le ciel est vieux depuis longtemps), d’après le titre d’un hymne politique brésilien des années 60, l’artiste bahianais opère un retour tout en douceur qui rompt avec les architectures sonores complexes et les beats électro de ses précédents opus. Adoptant le traditionnel voz-violao ou guitare-voix, Lucas Santtana nous conte avec une colère sourde les dérèglements sociétaux auxquels son pays est en proie depuis l’élection de son gouvernement d’extrême droite. Le chanteur murmure ses ballades militantes où planent les esprits chaleureux de la musique Nordestine, du Xote, du Forro, de la Samba de Bahia. Originaire de Salvador de Bahia, capitale noire d’un Nordeste résistant, ce guitariste multi-instrumentiste, neveu de Tom Zé et fils du producteur historique Roberto Sant’Ana, a fréquenté très tôt les milieux tropicalistes. De ce mouvement radical apparu au Brésil à la fin des années 1960 et incarné par Gilberto Gil, Tom Zé ou Caetano Veloso, l’auteur-compositeur interprète, a gardé l’esprit, et un précepte : toute vision de la modernité passe par la rupture. Après les collages électroniques de ses débuts, il signe avec son huitième album, O Céu E Velho Há Muito Tempo (Le ciel est vieux depuis longtemps) paru chez NoFormat en 2019, un retour à la simplicité guitare-voix et dresse un tableau dur et sans filtre de la situation politique sociale et culturelle de son pays. Concerts -> Musiques du Monde New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210630-5010-lucas-santtana.html Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-06-30T20:00:00+02:00_2021-06-30T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris