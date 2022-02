Lucas santtana MJC Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau, 12 mai 2022, Palaiseau.

On vous donne rendez-vous à la MJC de Palaiseau pour assister au concert tout en acoustique du brésilien Lucas Santtana. L’album qu’il viendra nous présenter, « O Céu E Velho Há Muito Tempo » (comprenez « Le ciel est vieux depuis longtemps »), est son huitième et symbolise parfaitement le mot d’ordre par lequel il se laisse guider : la sobriété. Poussé par une volonté de simplicité ainsi qu’une envie de parler tout bas dans l’oreille des gens, l’auteur-compositeur et multi-instrumentiste délaisse les mélanges de sambas, samples et fabrications de beats électro de ses précédents albums pour une formule « voz violao » (guitare/voix) plus intimiste. Ses paroles en portugais brésilien viennent se poser délicatement sur l’arpège de sa guitare, tantôt calme tantôt dansante. Qualifié par lui de recueil de musiques à la fois politiques et affectives, son œuvre parle de son pays d’origine. Accompagnées de mélodies envoûtantes et raffinées, ses paroles appellent les gens à rester solidaires et à s’écouter les uns les autres. Des balades poétiques aux textes militants, en faveur d’une politique plus juste mais qui parlent aussi de rencontres amoureuses qui nous délivrent une puissante vague de chaleur et d’optimisme !

Chansons Tropicales

MJC Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau



