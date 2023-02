LUCAS SANTTANA + 1ERE PARTIE LA SIRENE LA ROCHELLE Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

LUCAS SANTTANA + 1ERE PARTIE LA SIRENE, 9 mars 2023, LA ROCHELLE.

Lucas Santtana incarne un Brésil cultivé et créatif. A la fin des années 1990, les majors du disque, victimes du piratage en masse, désertent le champ de la MPB (Musica Popular Brasileira), la chanson, aussi rock soit-elle. Surgit alors une génération très indépendante, des « fils de », comme Moreno Veloso, fils de Caetano, des êtres singuliers, tel Rodrigo Amarante, des intellectuels, des groupes urbains comme Metá Metá, l'américano-brésilien Arto Lindsay, ou la chanteuse électro Céu. « Des univers très divers, des gens qui, comme moi, travaillent sur des textures. Ce que j'aime, c'est habiller des musiques, comme un couturier, avec des tissus, des couleurs ».

