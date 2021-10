Paris Place du Palais Royal île de France, Paris Lucas Foglia Place du Palais Royal Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lucas Foglia Place du Palais Royal, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 2h

gratuit

Human Nature – Photographies De nos jours, la nature nous menace comme elle nous guérit. Alors que nous passons de plus en plus de temps enfermés devant nos écrans, les neuroscientifiques insistent sur la nécessité vitale de passer du temps en extérieur, pour notre santé et notre bonheur. Pourtant, nous attendent dehors tornades, sécheresses, vagues de froid… renforcées par le changement climatique. Human Nature est une série d’histoires photographiques sur notre dépendance à la nature dans ce contexte de dérèglement climatique. Chaque histoire se situe dans un écosystème différent : ville, forêt, ferme, désert, banquise, océan, volcan… Les photographies étudient notre besoin d’espaces sauvages – même quand ces espaces sauvages ne sont que des constructions humaines. Avec le soutien et dans le cadre de la Biennale Photoclimat – https://photoclimat.com/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Place du Palais Royal 1 Place du Palais Royal Paris 75001

1, 7 : Palais Royal – Musée du Louvre (74m) 1 : Louvre – Rivoli (384m)

Contact :Biennale Photoclimat https://photoclimat.com/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

© Lucas Foglia

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Place du Palais Royal Adresse 1 Place du Palais Royal Ville Paris lieuville Place du Palais Royal Paris