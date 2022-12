LUCAS ET LE TEMPS Allonnes Allonnes Catégories d’évènement: Allonnes

Sarthe

LUCAS ET LE TEMPS
18 mars 2023
Allonnes

2023-03-18 18:00:00

Sarthe « Lucas et le temps » théâtre, forme radiophonique

à partir de 14 ans

durée : 1h Compagnie La Réciproque (44)

De Niki Orfanou

Traduction Blandine Pélissier

Mise en scène Marie-Laure Crochant

Interprétation Hélène Raimbault, Ruth Olaizola Un projet de tryptique théâtral inédit et atypique réunissant 3 textes contemporains écrits par 3 autrices. Venez explorer l’avancée du travail ! Allonnes

