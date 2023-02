LUCAS ET ARTHUR JUSSEN THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, 5 mars 2023, PARIS.

LUCAS ET ARTHUR JUSSEN THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 11:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Lucas et Arthur Jussen | pianoLes frères prodiges néerlandais Lucas et Arthur Jussen pour une matinée piano à quatre mains.PROGRAMMEMozart Sonate pour deux pianos K. 448Schubert Lebensstürme pour quatre mains D. 947Stravinsky Le Sacre du printemps (version pour deux pianos)« Non seulement ce sont deux bons pianistes qui jouent ensemble, mais chacun ressent aussi les moments les plus furtifs et les plus individuels de l’interprétation de l’autre », disait le regretté Sir Neville Marriner de Lucas et Arthur Jussen, frères prodiges du clavier. Du haut de leur vingtaine, les Néerlandais renverront d’abord Mozart et Schubert dos à dos. Un siècle après le scandale que la première du Sacre du printemps déclenchait dans cette même salle sous la baguette de Pierre Monteux – la chorégraphie de Nijinski n’y étant pas pour rien –, ils s’attaqueront ensuite à la version pour deux pianos du sulfureux ballet, « série de cérémonies de l’ancienne Russie » (Stravinsky dixit) aux rythmes redoutables.COREALISATION Jeanine Roze Production / Théâtre des Champs-Elysées Placement libre – 9 ans : billet gratuit à retirer au contrôle le matin du concert Arthur Jussen, Lucas Jussen Arthur Jussen, Lucas Jussen

