LUCAS CHANTE L’ITALIE Palavas-les-Flots, vendredi 8 mars 2024.

LUCAS CHANTE L’ITALIE Palavas-les-Flots Hérault

De 12h à 17h Lucas chante l’Italie, repas-spectacle et animation dansante Tarif 35€ (repas, spectacle et animation dansante inclus) Infos et réservations 06 75 50 71 12

Programme

– Repas-spectacle à partir de 12h Apéritif de bienvenue, salade italienne, lasagne maison, assiette de fromages, tiramisu et boissons comprises (eau, vins, Prosecco, Limoncello et café)

– De 14h à 17h Spectacle et animation dansante avec des chansons italiennes (O sole mio, Con te partiro, Caruso…) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 12:00:00

fin : 2024-03-08 17:00:00

189 Avenue de Saint-Maurice

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

