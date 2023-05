Lucas Arruda Eglise Saint Eustache PARIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

(Untitled) Neutral Corner / Parcours croisé Eglise St Eustache / Bourse de Commerce-Pinault Collection La Bourse de Commerce – Pinault Collection présente, en l'église Saint-Eustache, Neutral Corner (2018), une vidéo de l'artiste brésilien Lucas Arruda. A partir du film d'époque d'un combat de boxe mortel qui opposa Emile Griffith à Benny Paret, en 1962, l'artiste recompose le film pour révéler, avec une poésie tragique, l'affaissement du corps roué de coups, allongé en supplicié sur le ring, à la manière d'une déposition de croix. Une œuvre à voir jusqu'au 18 juin. Avec le commissariat de Caroline Bourgeois. En collaboration et avec le soutien de Pinault Collection. Exceptionnellement, l'exposition Avant l'orage est également ouverte gratuitement au public jusqu'à minuit, sur réservation, à la Bourse de Commerce – Pinault Collection.

