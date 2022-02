Lucarne La Vapeur, 21 avril 2022, Dijon.

Lucarne

La Vapeur, le jeudi 21 avril à 17:30

Ciné-spectacle À partir de 5 ans — Durée 45 min. **Lucarne** (FR) / Ciné-spectacle Lucarne est un spectacle mêlant projection de films et musique live sur le thème de l’habitat et des voisins. La nuit, lorsque les lumières intérieures éclairent les appartements des citadins, que le rouge, le vert, le bleu se propagent par-delà les fenêtres, que les ombres se dessinent, une toute autre vie apparaît sous nos yeux. Lucarne propose une plongée cinématographique et musicale, où la curiosité et la rêverie promettent de belles surprises. Quatre courts-métrages d’animation feront découvrir des manières de vivre, toutes plus différentes les unes des autres, mis en musique et en bruitage par un trio jazz swing. L’association dijonnaise Plan9 réalise avec Lucarne sa troisième création à destination du jeune public. Lucarne invite les plus petits à rêver mais aussi à lever les yeux, à réfléchir, à s’interroger, à regarder le monde. [https://youtu.be/M0hy5Mmow2o](https://youtu.be/M0hy5Mmow2o) — Plus d’infos : [https://bit.ly/3gNvMy9](https://bit.ly/3gNvMy9)

tarif unique : 5€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



