Luc Villardo+ MAñETO

La Scène, le vendredi 4 février à 19:30



17 h : Ouverture des portes 19h30 :Luc Villardo Guitare-voix, multi cordes pop-rock-rap, en première à la Scène ! A découvrir! [https://www.facebook.com/luc.villardo](https://www.facebook.com/luc.villardo) 21h : MAñETO MAñETO est un groupe VAROIS qui se produit dans toute la région avec un son original et énergique et un répertoire allant du rock, de la soul de la pop ou du funk. La musique live est une passion qui se partage…et c’est sur scène que le groupe prend toute sa dimension avec 4 musiciens expérimentés qui prennent un plaisir fou et partagé avec son public pour revisiter les standards des plus grands groupes de ses 40 dernières années. Portés par la voix magique de son chanteur les 4 musiciens de MAñETO vous proposent une expérience magnétique chargée d’ondes positives. [https://www.facebook.com/manetolegroupe](https://www.facebook.com/manetolegroupe)

Entrée libre

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence

2022-02-04T19:30:00 2022-02-04T23:00:00

