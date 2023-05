RDV GOURMAND ET INSOLITE – CHÂTEAU DE LUC, 29 mai 2023, Luc-sur-Orbieu.

Au programme : escape game « à la recherche de la Cuvée perdue » où petits et grands vont se prendre au jeu !

Une dégustation des vins du Domaine autour de gourmandises sucrées sera ensuite proposée (chocolats, biscuits occitans, douceurs, …). Jus de fruits locaux pour les enfants.

Une expérience à vivre en famille, ouverte à tous !

Un tarif préférentiel est réservé aux détenteurs du Guide BAO.

Réservation en ligne.

2023-05-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-29 16:30:00. EUR.

Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie



On the program: an escape game « in search of the lost Cuvée » where young and old will enjoy the game!

A tasting of the Domaine’s wines with sweet treats (chocolates, Occitan cookies, sweets, …) will be proposed afterwards. Local fruit juices for the children.

An experience to live with your family, open to all!

A preferential rate is reserved for BAO Guide holders.

Reservation on line

En el programa: un juego de escape « en busca de la Cuvée perdida » en el que disfrutarán grandes y pequeños

Degustación de los vinos del Domaine seguida de dulces (bombones, galletas occitanas, caramelos, etc.). Zumos de frutas locales para los niños.

Una experiencia para toda la familia, ¡abierta a todos!

Se reserva una tarifa preferente a los titulares de la Guía BAO.

Reserva en línea

Auf dem Programm steht ein Escape Game « Auf der Suche nach der verlorenen Cuvée », bei dem Groß und Klein auf ihre Kosten kommen werden!

Anschließend wird eine Weinprobe der Weine des Weinguts mit süßen Leckereien angeboten (Schokolade, okzitanische Kekse, Süßigkeiten, …). Lokale Fruchtsäfte für die Kinder.

Ein Erlebnis für die ganze Familie, das allen offen steht!

Ein Vorzugspreis ist den Inhabern des BAO-Führers vorbehalten.

Online-Reservierung

Mise à jour le 2023-05-10 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois