ENS – LE GOÛT DU SAUVAGE, 28 mai 2023, Luc-sur-Aude.

1,5 km / Facile

Rendez-vous : Aire de covoiturage sur la D118 puis covoiturage vers le site .

Sur le plateau du Castillou poussent de belles plantes sauvages. Certaines sont protégées mais d’autres sont un régal pour les amateurs de salades sauvages. Saurez-vous les reconnaître ?

Matériel d’observation fourni.

Réservation obligatoire.

15 personnes max..

Luc-sur-Aude 11190 Aude Occitanie



1.5 km / Easy

Meeting point : Carpooling area on the D118 then carpooling to the site .

On the plateau of Castillou grow beautiful wild plants. Some of them are protected but others are a treat for lovers of wild salads. Will you be able to recognize them ?

Observation equipment provided.

Reservation required.

15 people max.

1,5 km / Fácil

Punto de encuentro : Zona de carpooling en la D118 y después carpooling hasta el lugar.

La meseta de Castillou alberga hermosas plantas silvestres. Algunas de ellas están protegidas, pero otras son una delicia para los amantes de las ensaladas silvestres. ¿Será capaz de reconocerlas?

Se proporciona material de observación.

Reserva obligatoria.

15 personas máximo.

1,5 km / Leicht

Treffpunkt : Fahrgemeinschaftsplatz an der D118 und dann in Fahrgemeinschaften zum .

Auf der Hochebene von Castillou wachsen schöne Wildpflanzen. Einige stehen unter Naturschutz, andere sind jedoch ein Leckerbissen für Liebhaber von Wildsalaten. Können Sie sie erkennen?

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 15 Personen.

