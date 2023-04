ENS – CARABUS L’ATELIER DES INSECTES, 28 mai 2023, Luc-sur-Aude.

Facile / + 4 ans

Pour une découverte ludique et scientifique des insectes, le Carabus vous propose des observations sous loupes binoculaires, la fabrication de maquettes et la manipulation d’insectes vivants..

2023-05-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. .

Luc-sur-Aude 11190 Aude Occitanie



Easy / + 4 years old

For a playful and scientific discovery of insects, the Carabus offers observations under binocular magnifying glasses, the making of models and the handling of live insects.

Fácil / + 4 años

Para un descubrimiento lúdico y científico de los insectos, el Carabus propone observaciones con lupas binoculares, la realización de maquetas y la manipulación de insectos vivos.

Leicht / + 4 Jahre

Für eine spielerische und wissenschaftliche Entdeckung von Insekten bietet Ihnen der Carabus Beobachtungen unter Binokularlupen, die Herstellung von Modellen und den Umgang mit lebenden Insekten.

Mise à jour le 2023-03-24 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude