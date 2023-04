BIZARRE BIZARRE 3 Chemin de la Garrigue, 15 avril 2023, Luc-sur-Aude.

Ce duo ludique, teinté d’étrangeté, questionne le genre féminin/masculin. Il est librement inspiré de l’album de Claude Ponti Bizarre… bizarre.

Cette pièce revisite la création précédente Madame Madame, Monsieur Monsieur. Tout est recentré autour des danseurs, du mouvement, de cette

rencontre clownesque entre ces deux personnages et des situations incongrues qui en découlent.

Dans le tourbillon de la rencontre entre les deux personnages, le choix de la bi-frontalité et la proximité avec le public, ouvre plus amplement aux danseurs les portes d’une respiration commune et d’une interaction plus directe avec les spectateurs. Ils deviennent les témoins actifs de cet univers

bizarre et coloré où « Monsieur », « Madame » se cherchent, se trouvent, se découvrent, se perdent. Pour finir par comprendre qu’ils tombent amoureux …

Les notions d’amour, de couple, de métamorphose sont au cœur des albums de Claude Ponti. La pièce interroge sans cesse la part de féminin et de masculin qui nous habite. Ce questionnement est présent sur différents espaces de jeux, de corps, en se jouant des conventions, créant un univers poétique et surréaliste. Les deux danseurs s’adressent aux enfants avec à la fois une certaine naïveté, sans compromis d’expression, et une fantaisie sans limite en empruntant des chemins non conventionnels.

Le féminin et le masculin. Pourquoi en parler aux enfants ?

Pour accepter nos différences ? Finalement, les sensations qui nous traversent, ne nous font-elles pas osciller d’un genre à l’autre ? Dans cette exploration de l’autre, n’est-ce pas aussi une quête personnelle ?.

2023-04-15 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

3 Chemin de la Garrigue

Luc-sur-Aude 11190 Aude Occitanie



This playful duet, tinged with strangeness, questions the feminine/masculine gender. It is freely inspired by Claude Ponti’s album Bizarre? bizarre.

This piece revisits the previous creation Madame Madame, Monsieur Monsieur. Everything is refocused around the dancers, the movement, this clownish

clownish meeting between these two characters and the incongruous situations which result from it.

In the whirlwind of the meeting between the two characters, the choice of the bi-frontality and the proximity with the public, opens more amply to the dancers the doors of a common breathing and of a more direct interaction with the spectators. They become the active witnesses of this bizarre and colorful universe

where « Mr. » and « Mrs. » look for each other, find each other, discover each other and get lost. To end up understanding that they fall in love…

The notions of love, couple and metamorphosis are at the heart of Claude Ponti’s albums. The piece constantly questions the feminine and masculine parts of us. This questioning is present on different spaces of games, of body, by playing with the conventions, creating a poetic and surrealist universe. The two dancers address the children with a certain naivety, without compromise of expression, and a fantasy without limit by taking unconventional paths.

The feminine and the masculine. Why talk about it to children?

To accept our differences? Finally, don’t the sensations that run through us make us oscillate from one gender to the other? In this exploration of the other, isn’t it also a personal quest?

Este dúo juguetón, teñido de extrañeza, cuestiona el género femenino/masculino. Se inspira libremente en el álbum Bizarre? bizarre de Claude Ponti.

Esta pieza revisita la creación anterior Madame Madame, Monsieur Monsieur. Todo se vuelve a centrar en torno a los bailarines, el movimiento, esta payasada

el encuentro payasesco entre estos dos personajes y las situaciones incongruentes que se producen.

En el torbellino del encuentro entre los dos personajes, la elección de la bi-frontalidad y la proximidad al público abren las puertas a un aliento común y a una interacción más directa con el público. Se convierten en testigos activos de este universo bizarro y colorista

se convierten en testigos activos de este universo extraño y colorido en el que el « Sr. » y la « Sra. » se buscan, se encuentran, se descubren y se pierden. Al final se dan cuenta de que se están enamorando…

Las nociones de amor, pareja y metamorfosis están en el corazón de los álbumes de Claude Ponti. La obra cuestiona constantemente nuestra parte femenina y masculina. Este cuestionamiento está presente en diferentes espacios de juego, de cuerpos, jugando con las convenciones, creando un universo poético y surrealista. Los dos bailarines se dirigen a los niños con una cierta ingenuidad, sin compromiso de expresión, y una fantasía sin límites tomando caminos no convencionales.

Lo femenino y lo masculino. ¿Por qué hablar de ello a los niños?

¿Para aceptar nuestras diferencias? Finalmente, ¿no son las sensaciones que nos recorren las que nos hacen oscilar de un género a otro? En esta exploración del otro, ¿no se trata también de una búsqueda personal?

Dieses verspielte Duo mit einem Hauch von Fremdheit stellt die Frage nach dem weiblichen/männlichen Geschlecht. Es ist frei inspiriert von Claude Pontis Album Bizarre? bizarre.

Dieses Stück ist eine Neuinterpretation des vorherigen Stücks Madame Madame, Monsieur Monsieur. Alles dreht sich um die Tänzer, die Bewegung und die Begegnung zwischen den beiden

es geht um die clowneske Begegnung zwischen diesen beiden Figuren und die daraus entstehenden unpassenden Situationen.

Im Wirbel der Begegnung zwischen den beiden Figuren öffnet die Wahl der Bi-Frontalität und die Nähe zum Publikum den Tänzern die Türen zu einer gemeinsamen Atmung und einer direkteren Interaktion mit den Zuschauern. Sie werden zu aktiven Zeugen dieses Universums

in dem « Herr » und « Frau » sich suchen, sich finden, sich entdecken und sich verlieren. Um schließlich zu verstehen, dass sie sich verlieben …

Die Begriffe Liebe, Paar und Metamorphose stehen im Mittelpunkt der Alben von Claude Ponti. Das Stück stellt immer wieder die Frage nach dem weiblichen und männlichen Teil in uns. Diese Fragestellung ist in verschiedenen Spielräumen und Körpern präsent, indem sie mit Konventionen spielt und ein poetisches und surreales Universum schafft. Die beiden Tänzer wenden sich an die Kinder mit einer gewissen Naivität, ohne Kompromisse im Ausdruck, und gleichzeitig mit einer grenzenlosen Fantasie, indem sie unkonventionelle Wege beschreiten.

Das Weibliche und das Männliche. Warum sollte man mit Kindern darüber sprechen?

Um unsere Unterschiede zu akzeptieren? Und schließlich: Lassen uns die Empfindungen, die uns durchströmen, nicht zwischen den Geschlechtern schwanken? Ist diese Erforschung des Anderen nicht auch eine persönliche Suche?

Mise à jour le 2023-04-04 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11