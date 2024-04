Luc Millet – Exposition de peintures Galerie Le Triphasé Nantes, vendredi 12 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 14:00 – 19:00

Gratuit : non

Luc Millet puise dans l’abstraction sa source d’inspiration. Sa peinture fait corps avec le réel. Il fait appel au geste, à la couleur et à la matière dans leur expression la plus simple pour créer une œuvre instinctive et sensible.Ses petits ou grands formats révèlent une formidable énergie.Mais où commence sa peinture ? Elle trouve racine dans ses nombreux carnets de voyages, dans ce rapport qu’entretient le peintre abstrait avec le dessin et son besoin obstiné de capter par le trait les morceaux de paysages traversés Exposition du 4 avril au 4 mai 2024 :mardi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous au 06 81 17 06 90 Vernissage jeudi 4 avril 2024 de 18h à 21h

Galerie Le Triphasé Centre Ville Nantes 44000

06 81 17 06 90 https://www.letriphase.com/