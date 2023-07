RANDONNEE ET PATRIMOINE Luc, 21 juillet 2023, Luc.

Luc,Lozère

Sur le chemin d’Esfagoux avec Jean-Louis BEDOS, en collaboration avec les Amis du Patrimoine, une randonnée de 6,5 KM (durée 2h30) vous est proposée gratuitement tous les vendredis pour découvrir Esfagoux et ses alentours ainsi que son patrimoine cul….

2023-07-21 fin : 2023-08-18 . EUR.

Luc 48250 Lozère Occitanie



Sur le chemin d’Esfagoux with Jean-Louis BEDOS, in collaboration with Les Amis du Patrimoine, a free 6.5 KM hike (duration 2h30) is offered every Friday to discover Esfagoux and its surroundings, as well as its cultural heritage…

En el sendero de Esfagoux con Jean-Louis BEDOS, en colaboración con los Amigos del Patrimonio, se propone cada viernes un paseo gratuito de 6,5 km (duración 2,5 horas) para descubrir Esfagoux y sus alrededores, así como su patrimonio cultural…

Auf dem Weg nach Esfagoux mit Jean-Louis BEDOS In Zusammenarbeit mit den Freunden des Kulturerbes wird Ihnen jeden Freitag kostenlos eine Wanderung von 6,5 KM (Dauer 2,5 Std.) angeboten, um Esfagoux und seine Umgebung sowie sein kulturelles Erbe zu entdecken…

Mise à jour le 2023-07-05 par 48 – OT Langogne