Luc Long « Camargue maritime » Galerie De natura rerum, 17 décembre 2021, Arles. Luc Long « Camargue maritime »

Galerie De natura rerum, le vendredi 17 décembre à 17:30

Luc Long vient présenter chez De natura rerum son dernier ouvrage, synthèse de 40 ans de fouilles aquatiques dans le Rhône et autour des Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue maritime, paru en novembre chez Georges Naëf. L’occasion de faire un beau cadeau de Noël avec cet ouvrage très complet et dédicacé ! Il est possible de [réserver l’ouvrage en ligne avant de venir](https://librairie.denaturarerum.fr/9782831304427).

Entrée libre

Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T17:30:00 2021-12-17T20:00:00

