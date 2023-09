PARCOURS URBAINS Luc-la-Primaube Catégories d’Évènement: Aveyron

Luc-la-Primaube PARCOURS URBAINS Luc-la-Primaube, 30 novembre 2023, Luc-la-Primaube. Luc-la-Primaube,Aveyron JICÉ.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR. Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie

Mise à jour le 2023-09-05 par Audrey Vergnes Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Luc-la-Primaube Autres Adresse Ville Luc-la-Primaube Departement Aveyron Lieu Ville Luc-la-Primaube latitude longitude 44.3655;2.594629167

Luc-la-Primaube Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luc-la-primaube/