Grand Quine Luc-la-Primaube, 1 octobre 2023, Luc-la-Primaube.

Luc-la-Primaube,Aveyron

La Maison Sainte Anne Organise un grand quine à la salle des fêtes de Luc le 1 er octobre 2023 à 14H..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie



La Maison Sainte Anne is organizing a grand quine at the Salle des Fêtes in Luc on October 1, 2023 at 2pm.

La Maison Sainte Anne organiza una gran quine en la Salle des Fêtes de Luc el 1 de octubre de 2023 a las 14.00 horas.

La Maison Sainte Anne Organisiert am 1. Oktober 2023 um 14 Uhr ein großes Quine in der Festhalle von Luc.

