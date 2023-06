Concert du CRDA : Les Soirées Symphoniques Luc-la-Primaube Luc-la-Primaube Catégories d’Évènement: Aveyron

Luc-la-Primaube Concert du CRDA : Les Soirées Symphoniques Luc-la-Primaube, 11 juin 2023, Luc-la-Primaube. Luc-la-Primaube,Aveyron Brass Band 12, classe de théâtre et Orchestre symphonique du Conservatoire. Dimanche 11 juin à 17h Salle Saint Exupéry à la Primaube.

Brass Band 12, theater class and Conservatoire symphony orchestra. Sunday June 11 at 5pm Salle Saint Exupéry, La Primaube Brass Band 12, clase de teatro y orquesta sinfónica del Conservatorio. Domingo 11 de junio a las 17.00 h Salle Saint Exupéry, La Primaube Brass Band 12, Theaterklasse und Symphonieorchester des Konservatoriums. Sonntag, 11. Juni um 17 Uhr Salle Saint Exupéry in La Primaube Mise à jour le 2023-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Luc-la-Primaube Autres Adresse Ville Luc-la-Primaube Departement Aveyron Lieu Ville Luc-la-Primaube

