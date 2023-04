Lâchers de truites – Lac de Planèzes ou de la Brienne Luc-la-Primaube Catégories d’Évènement: Aveyron

Lâchers de 3 500 truites de mars à juin.

Release of 3,500 trout from March to June. Suelta de 3.500 truchas de marzo a junio. Aussetzen von 3.500 Forellen von März bis Juni.

