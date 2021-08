Marseille Roll'Studio Bouches-du-Rhône, Marseille Luc FENOLY José CAPARROS 4tet Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roll'Studio, le samedi 11 septembre à 19:30

Luc FENOLY – Guitare Jean-Marie CARNIEL – Contrebasse Jérome ACHAT – Batterie José CAPARROS – Trompette Répertoire original, avec essentiellement des compositions personnelles pour mettre en exergue la créativité, la sincérité et la musicalité de chacun, dans la plus pure tradition du bepop et du hardbop. Leurs Influences sont multiples ( Clifford Brown, Tom Harrel, Miles Davis…)

15€ / gratuit pour les – de 12 ans

15€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫JAZZ♫ Roll'Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille

2021-09-11T19:30:00 2021-09-11T21:30:00

