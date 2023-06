Faire Fête Luc-en-Diois Luc-en-Diois, 17 juillet 2023, Luc-en-Diois.

Faire Fête 17 juillet – 5 août Luc-en-Diois Stage de forge : 6 personnes par jour – Stage de percussions : 20 personnes par jour. Tous les ateliers sont gratuits pour tous. Tout le matériel est fourni.

Ateliers de forge/percussions et festival

A Luc-en-Diois

Nous vous proposons des ateliers de percussions, de forge et de fabrication d’instruments. Ces ateliers seront suivis d’une participation active au festival « Ramène ta chaise » à Luc-en-Diois et une entrée au festival Balue au CLAPS.

Chacun est libre de participer aux ateliers le temps qu’il le souhaite. L’idéal, mais ce n’est pas obligatoire serait de faire plusieurs jours à la suite, les répétitions et le festival.

Luc-en-Diois Salle des Voconces – Place du champ de mars Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 16 88 42 39 »}, {« type »: « email », « value »: « lukandiwa@gmail.com »}] Salle communale Parking devant la salle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-08-05T18:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00

©Flavie Loreau