Fête du Four Luc-en-Diois Luc-en-Diois Catégories d’Évènement: Drôme

Luc-en-Diois

Fête du Four, 22 juillet 2023, Luc-en-Diois Luc-en-Diois. Luc-en-Diois ,Drome , Luc-en-Diois Fête du Four Place de la Croix et rue du Four Luc-en-Diois Drome

2023-07-22 09:00:00 09:00:00 – 2023-07-23 02:00:00 02:00:00 Luc-en-Diois

Drome Luc-en-Diois . Les boulangers bénévoles remettent en service le four communal et assurent la cuisson des pains blanc, des pains de crape et des croutons. La vente des produits se fait dans la matinée et en début d’après-midi. voconces.anim.joel.stienne@orange.fr +33 7 88 15 40 86 Luc-en-Diois

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Luc-en-Diois Autres Lieu Luc-en-Diois Adresse Place de la Croix et rue du Four Luc-en-Diois Drome Ville Luc-en-Diois Luc-en-Diois Departement Drome Tarif Lieu Ville Luc-en-Diois

Luc-en-Diois Luc-en-Diois Luc-en-Diois Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luc-en-diois luc-en-diois/

Fête du Four 2023-07-22 was last modified: by Fête du Four Luc-en-Diois 22 juillet 2023 Drôme Luc-en-Diois Place de la Croix et rue du Four Luc-en-Diois Drome

Luc-en-Diois Luc-en-Diois Drome