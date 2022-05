Luc ARBOGAST – Via Antika Lèves, 8 juillet 2022, Lèves.

Luc ARBOGAST – Via Antika Lèves

2022-07-08 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-08

Lèves Eure-et-Loir Lèves

28 EUR

CONCERT INEDIT… Nouveaux horizons pour L’artiste. Luc Arbogast se remet en marche, il va

porter haut les valeurs et les traditions de la France, tel un ambassadeur : c’est le projet

“VIA ANTIKA TOUR & LIVE STREAMING”. Avec de nouveaux arrangements, c’est un voyage que l’artiste propose pour se rapprocher encore d’avantage de son public. Un spectacle intimiste, avec de nouvelles créations et des reprises de ses chansons. Là encore seul sur scène, entouré de ses instruments, il va faire voyager mais aussi voyager lui-même car c’est à présent le temps d’exporter son univers hors des frontières…

Ouverture des portes : 20h30.

Stationnement : chemin du Moulin de Longsault et rue du Mousseau.

Luc Arbogast est un artiste unique, authentique avec un talent fou ! Après les rues de Strasbourg et les disques d’or et de platine, il arrive seul avec ce qu’il a de plus cher, ses instruments, sa voix exceptionnelle, son désir de faire voyager et partager sa musique ici et dans le monde…

+33 2 37 18 01 80

Lèves

