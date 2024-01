Luc Arbogast Casino Barrière | Ribeauvillé Ribeauvillé, vendredi 15 mars 2024.

Luc Arbogast Musique médiévale Vendredi 15 mars, 20h30 Casino Barrière | Ribeauvillé 25,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Inspiré de la musique médiévale et doté d’une voix de contreténor, Luc Arbogast se remet en marche. Il va porter haut les valeurs et les traditions de la France, tel un ambassadeur c’est le projet “Via Antika Tour & Live Streaming”.

Avec de nouveaux arrangements, c’est un voyage que l’artiste va proposer pour se rapprocher encore d’avantage de son public. Un concert intimiste, avec de nouvelles créations et des reprises de ses chansons, il va faire voyager mais aussi voyager lui-même car c’est à présent le temps d’exporter son univers hors des frontières.

Le spectacle est réservé aux personnes majeures non interdites de jeux et assujetti à la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

Casino Barrière | Ribeauvillé D106, 68150 Ribeauvillé Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 73 43 43 »}, {« type »: « email », « value »: « aribeauville@groupebarriere.com »}]