Jam Bretonne et Bal Folk Trad L’ubik, Nantes (44) Jam Bretonne et Bal Folk Trad L’ubik, Nantes (44), 15 décembre 2023, . Jam Bretonne et Bal Folk Trad Vendredi 15 décembre, 19h30 L’ubik, Nantes (44) Prix libre Jam’ Bretonne (Débutants bienvenus !) Apportez vos instruments et plongez-vous dans l’atmosphère chaleureuse de la musique bretonne et traditionnel. Que vous soyez musicien confirmé ou débutant, cette Jam’ est l’occasion parfaite de partager votre passion et d’apprendre de nouveaux morceaux dans une ambiance conviviale. Bal Folk Dansez au rythme de mélodies envoûtantes et laissez-vous emporter par l’esprit festif de la musique traditionnelle. Que vous soyez un adepte des danses folkloriques ou que vous découvriez cet univers. source : événement Jam Bretonne et Bal Folk Trad publié sur AgendaTrad L’ubik, Nantes (44) 43, Rue Maréchal Joffre

