Printemps des commerçants et artisans Salle polyvalente Lubersac, samedi 23 mars 2024.

Printemps des commerçants et artisans Salle polyvalente Lubersac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23

Les commerçants et artisans de Lubersac convient la population à venir à leur rencontre, et voir l’offre proposée sur la commune.

Steak frites le soir.

Salle polyvalente Avenue du 08 mai 1945

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine acal19lubersac@gmail.com



