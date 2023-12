Week-end années 80’s Lubbon, 1 décembre 2023, Lubbon.

Lubbon,Landes

Envie de renouer avec les tubes des années 80 et de retrouver une seconde jeunesse ? Le temps d’un week end, retrouvez l’insouciance de vos jeunes années grâce à des journées jeux (baby-foot-, flipper, pacman), un repas (sur réservation) et un bal disco gratuit où vous pourrez ressortir vos tenues !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

Lubbon 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



Want to reconnect with the hits of the 80s and get back to your youth? For a weekend, recapture the carefree spirit of your youth with games days (table soccer, pinball, pacman), a meal (reservation required) and a free disco ball where you can bring out your outfits!

¿Quieres reencontrarte con los éxitos de los 80 y redescubrir tu juventud? Durante un fin de semana, recupere el espíritu despreocupado de sus años mozos con jornadas de juegos (futbolín, pinball, pacman), una comida (previa reserva) y una bola de discoteca gratuita en la que podrá disfrazarse

Haben Sie Lust, an die Hits der 80er Jahre anzuknüpfen und eine zweite Jugend zu erleben? Ein Wochenende lang können Sie die Unbeschwertheit Ihrer jungen Jahre wiederfinden, mit Spieltagen (Tischfußball, Flipper, Pacman), einem Essen (auf Reservierung) und einem kostenlosen Disco-Ball, bei dem Sie Ihre Outfits wieder hervorholen können!

