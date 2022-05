Luba Jurgenson – cycle Ecrire la Guerre Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados Saint-Germain-la-Blanche-Herbe L’Imec reçoit Luba Jurgenson dans le cadre du cycle Ecrire la Guerre.

Née à Moscou, Luba Jurgenson est écrivaine, traductrice et éditrice. Spécialiste de Chalamov, survivant du Goulag, elle arpente cette oeuvre majeure de la littérature mondiale. Nous l’interrogeons : comment écrire la violence ? Comment décrire l’horreur ? Témoignage ou récit, mémoire ou création, comment écrire la guerre d’un État contre son peuple ?

